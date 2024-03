OM - Gasset : Une révolution est réclamée !

Hugo Chirossel

Recruté contre 12M€ cet hiver en provenance du FC Nantes, Quentin Merlin a souvent montré ses limites au poste de latéral gauche depuis qu’il est à l’OM. Formé en tant qu’ailier, l’international espoirs français appréhende ce poste depuis maintenant deux ans, mais pour Jean-Christophe Marquet et Fabien Laurenti, il serait plus à l'aise dans une défense à cinq.

À son arrivée à l’OM, Quentin Merlin avait confié vouloir « sortir de sa zone de confort », lui qui avait jusque-là toujours connu le FC Nantes, son club formateur. L’international espoirs français (9 sélections) a rapidement pu faire l’expérience de Marseille et a vu son entraîneur, Gennaro Gattuso, partir seulement un mois après son transfert.

« C’est sûr qu’à cinq, il sera plus à l’aise »

S’il s’est illustré offensivement, Quentin Merlin a aussi montré ses limites défensives depuis qu’il est à l’OM. Formé au poste d’ailier, le joueur âgé de 21 ans avait été lancé en professionnel par Antoine Kombouaré en tant que latéral gauche, un poste qu’il découvre encore et qui pourrait expliquer ses premiers pas mitigés à Marseille. S’il a utilisé un système 3-5-2 à son arrivée, Jean-Louis Gasset a souvent opté pour une défense à quatre, ce qui ne met pas Quentin Merlin dans les meilleures dispositions.

« Il aura aussi moins d’efforts défensifs à fournir »