OM : Gasset viré, il le fait pleurer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après l'éviction de Gennaro Gattuso, l'OM a décidé de confier son équipe à Jean-Louis Gasset. Un choix qui a longtemps fait parler puisque le technicien français venait de connaître un gros échec avec la Côte d'Ivoire. Son successeur, Emerse Faé, reconnaît d'ailleurs que ce ne fut pas un moment facile à vivre.

Au mois de février, l'OM a choisi Jean-Louis Gasset pour remplacer Gennaro Gattuso. Une décision surprenante compte tenu du fait que l'ancien coach de l'ASSE sortait d'une expérience très compliquée avec la Côte d'Ivoire. Licencié en pleine CAN, il avait été remplacé par son adjoint Emerse Faé, qui a réussi l'exploit de remporter la compétition quelques jours plus tard. Et ce dernier reconnaît que ce fut une période très compliquée à vivre.

OM : Gasset va mettre la main sur deux renforts https://t.co/HpEfiorICG pic.twitter.com/971bdJ716N — le10sport (@le10sport) March 19, 2024

«Son départ était un moment difficile et émouvant»

« Jean-Louis est comme un père pour moi, pour tout le monde. Son départ était un moment difficile et émouvant. On avait beaucoup pleuré, c’est comme si on le désignait comme seul responsable », avoue le sélectionneur de la Côte d'Ivoire dans une interview accordée à So Foot , avant de poursuivre.

«Il s’était sacrifié pour que notre pays puisse avancer»