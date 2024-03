Il débarque à l’OM avec une aide improbable ?

Hugo Chirossel

Débarquer à l’OM n’est jamais chose aisée et encore plus dans le contexte actuel. C’est ce dont Quentin Merlin fait l’expérience, lui qui est arrivé cet hiver en provenance du FC Nantes. Le latéral gauche âgé de 21 ans travaille d’arrache-pied pour progresser à un poste qu’il découvre encore et pour ce faire, il peut compter sur les conseils de Jérémy Morel.

Après avoir vendu Renan Lodi à Al-Hilal et exploré plusieurs pistes, notamment celle menant à Adrien Truffert, l’OM a fini par s’attacher les services de Quentin Merlin cet hiver. Formé au FC Nantes, le latéral gauche âgé de 21 ans a été recruté contre 12M€ et s’est engagé jusqu’en 2028 à Marseille.

Premiers pas mitigés pour Merlin

S’adapter à l’OM n’est jamais facile, d’autant plus que Quentin Merlin est arrivé au cœur d’une saison compliquée pour les Olympiens. Un mois après son arrivée, l’ancien nantais a vu Gennaro Gattuso s’en aller, remplacé par Jean-Louis Gasset. Formé en tant qu’ailier, Quentin Merlin découvre encore le poste de latéral gauche, auquel l’a lancé Antoine Kombouaré en professionnel en novembre 2021.

Merlin peut compter sur les conseils de Morel