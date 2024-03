Un joueur de Deschamps veut l'OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM connaît son prochain adversaire en Ligue Europa. Le club entraîné par Jean-Louis Gasset affrontera le Benfica d'Angel Di Maria. En cas de victoire, il se retrouvera face au vainqueur du match entre Liverpool et l'Atalanta Bergame. Défenseur des Reds, Ibrahima Konaté espère croiser la route de l'équipe française en demi-finale.

L'OM est à trois matches de marquer l'histoire du football français. Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa grâce à sa victoire étriquée face à Villarreal, le club marseillais a désormais, rendez-vous avec le Benfica. « Rencontrer un club aussi prestigieux que Benfica, à ce stade de la compétition, constitue assurément une nouvelle opportunité de progresser et une très belle affiche » a confié Pablo Longoria. La suite pourrait le mener à un choc face à l'un des favoris de la compétition : Liverpool. Encore faut-il que l'équipe anglaise parvienne à se défaire de l'Atalanta Bergame.

L’OM frôle la catastrophe, c’est le soulagement dans le vestiaire https://t.co/Wm7GRfKMwO pic.twitter.com/gvcO4F6ri0 — le10sport (@le10sport) March 14, 2024

Konaté veut l'OM

Défenseur des Reds , Ibrahima Konaté s'est exprimé sur la Ligue Europa et sur un possible choc face à l'OM en demi-finale. « J'ai envie de jouer contre l'OM ! On a déjà joué contre un club français, Toulouse. Et j'avais été agréablement surpris, mes coéquipiers pensaient même que j'avais joué là-bas » a confié l'international français lors d'un entretien accordé à France-Info.

« C'était une ambiance magnifique et j'ai envie de le revivre »