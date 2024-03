Il débarque à l’OM et fait déjà mieux que Mbappé !

Hugo Chirossel

Alors que Vitinha a été prêté avec option d’achat au Genoa, l’OM s’est attaché les services d’un nouvel attaquant cet hiver en la personne de Faris Moumbagna. S’il n’a pas beaucoup joué depuis son arrivée à Marseille, l’international camerounais s’est déjà distingué, puisqu’il est le joueur le plus rapide de Ligue 1 cette saison, bien devant Kylian Mbappé.

Cet hiver, l’OM a décidé de dépenser 8M€ afin de s’attacher les services de Faris Moumbagna. Arrivé en provenance de Bodo/Glimt, l’international camerounais s’est engagé jusqu’en juin 2028, mais il n’a pas encore eu réellement l’opportunité de se montrer.

« Il peut jouer la profondeur »

Lors de sa présentation, Pablo Longoria avait justifié le recrutement de Faris Moumbagna par le « besoin d'un attaquant avec ce type de caractéristiques. Il est fort dans le duel en face à face, pour le jeu direct. Il peut jouer la profondeur . » Des qualités de vitesse que l’attaquant de l’OM a visiblement déjà démontrées.

C'est pas hybride, c'est V12 🏎️🎶Vous avez la réponse ? 😏 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 21, 2024

Moumbagna joueur le plus rapide de Ligue 1

En effet, la Ligue 1 a publié son classement des joueurs les plus rapides du championnat cette saison et c’est Faris Moumbagna qui se classe à la première position avec une pointe à 36,37 km/h. Il fait ainsi mieux que Kylian Mbappé, flashé à 36,07 km/h en janvier dernier et qui ne figure désormais plus dans le top 10. À noter la présence d’un autre joueur de l’OM, Jonathan Clauss, neuvième de ce classement et enregistré à 36,11 km/h.