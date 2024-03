OM : «Indigne», l’entourage d’une star balance !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré la tournée européenne du Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas été rappelé par le sélectionneur Thierry Mouyouma, alors que les deux hommes seraient en froid. Une décision qui fait réagir dans l’entourage du joueur, dénonçant le traitement réservé à la star de l’OM malgré son excellente seconde partie de saison.

Remplaçant Alexis Sanchez l’été dernier du côté de l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang peut déjà se targuer d’avoir fait mieux que l’attaquant chilien sur le plan comptable. L’international gabonais de 34 ans totalise 23 buts en 39 apparitions toutes compétitions confondues, faisant de lui un élément incontournable de la saison marseillaise. Malgré cette seconde jeunesse, Aubameyang n’a pas fait son retour en sélection. Une décision de Thierry Mouyouma qui ne passe pas auprès de l’entourage du joueur.

« Le traitement que M.Mouyouma a réservé à Pierre-Emerick est indigne »

« Le problème n’est évidemment pas sportif. Le traitement que M.Mouyouma a réservé à Pierre-Emerick est indigne , peste un proche dans La Provence , jetant un froid sur son avenir international. C’est compliqué de les voir collaborer à l’avenir ».

« Ils ne se sont jamais parlé »