Bonne nouvelle pour l’OM avant le PSG

En déplacement à Rennes dimanche (2-0), l’OM a disputé son septième match en l’espace de 24 jours. Après la trêve internationale, les Olympiens reprendront par la réception du PSG au Stade Vélodrome. Une rencontre pour laquelle Jean-Louis Gasset devrait pouvoir enregistrer plusieurs retours de blessure, notamment Leonardo Balerdi et Samuel Gigot.

Nommé le 20 février dernier, Jean-Louis Gasset a dirigé dimanche à Rennes (2-0) sa septième rencontre en tant qu’entraîneur de l’OM. Au Roazhon Park, les Olympiens ont conclu une série infernale de sept matchs en l’espace de 24 jours, le tout avec un effectif amoindri par les blessures.

« Il faut avoir un effectif plus conséquent »

Comme il l’a confié au micro de Prime Vidéo après la défaite de l’OM à Rennes, Jean-Louis Gasset espère profiter de la trêve internationale pour recharger les batteries et enregistrer quelques retours de blessure : « J’espère qu’on va récupérer des joueurs après la trêve pour pouvoir tenir ce rythme infernal de jouer le jeudi des matches des Coupe d’Europe et le dimanche des matches de Championnat. Il faut avoir un effectif plus conséquent, donc j’espère qu’on va récupérer quelques joueurs . » D’après La Provence , ce ne sera pas le cas de Valentin Rongier, dont le retour pourrait de nouveau être repoussé, tandis qu’Amir Murillo ne devrait pas réintégrer l’effectif de l’OM avant plusieurs semaines.

Plusieurs retours pour la réception du PSG