OM : Riolo dézingue un transfert à 13M€

Ce dimanche, Ismaïla Sarr n’a pas marqué des points lors de ses retrouvailles avec le Stade Rennais (0-2). Une prestation à oublier pour l’ailier de l’OM, dans le collimateur de Daniel Riolo qui n’a pas hésité à remettre en question le niveau de la recrue estivale du club phocéen.

Trois jours après sa défaite sur la pelouse de Villarreal (3-1), l’OM s’est de nouveau incliné dimanche en Ligue 1 contre le Stade Rennais. La première défaite de Jean-Louis Gasset en Championnat, qui avait notamment décidé d’aligner Ismaïla Sarr au coup d’envoi. L’ailier recruté l’été dernier par l’OM pour 13M€ retrouvait ainsi son ancien club, ce qui ne lui a pas porté chance, avec une prestation à oublier pour lui. Daniel Riolo n’a d’ailleurs pas mâché ses mots à son sujet.

OM : Gasset fait une grande promesse ! https://t.co/PoICAWTBXL pic.twitter.com/csj1qq9RcS — le10sport (@le10sport) March 17, 2024

« Pour moi, c’est catégorie deuxième partie de tableau »

« Il n’a jamais eu une bonne période. Pour moi, c’est catégorie deuxième partie de tableau , a lâché le journaliste de RMC dans l’ A fter Foot. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c’est deuxième partie de tableau. De toute façon, c’est jamais une saison entière et pour moi les joueurs qui ne font pas de saison entière, ce n’est pas catégorie grand joueur. Quand t’es bon de septembre à décembre, déjà il y a un problème. Quand tu reviens de Noël et que t’as mal digéré la dinde, c’est bon. Un bon joueur, c’est toute l’année. »

« Il me reste encore beaucoup d'années de contrat à l’OM »