OM : Gasset fait une grande promesse !

Jean-Louis Gasset, entraîneur de l'Olympique de Marseille depuis moins d'un mois, a dû faire face à une défaite (0-2) contre le Stade Rennais ce dimanche. Interrogé en conférence de presse, celui-ci ne s'est pas avoué vaincu. Le sprint final va commencer et le technicien marseillais a promis à ses supporters de réaliser une belle fin de championnat.

Après des débuts idylliques, l'OM de Jean-Louis Gasset cale. Cinq victoires consécutives ont laissé place à deux défaites de suite, face à Villarreal (1-3) et Rennes (0-2). Il faut dire qu'en l'espace d'un mois, les Marseillais auront joué sept matchs. La trêve internationale va faire du bien à tout le monde.

«Quand on aura récupéré, on jouera ces 8 matches à fond»

En conférence de presse après la défaite face à Rennes, Jean-Louis Gasset a évoqué le sprint final : « Il reste 8 matches. Quand on aura récupéré, on jouera ces 8 matches à fond et on fera les comptes après. » Pour le moment, les comptes sont les suivants : l'OM est 7ème avec 39 points.

«Il faut que le public garde confiance»