OM : Le gros message de Gasset au vestiaire !

Jean de Teyssière

Après cinq victoires consécutives, l'OM de Jean-Louis Gasset a calé cette semaine. Trois jours après la défaite sans conséquence à Villarreal, lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa (4-0, 1-3), l'OM s'est une nouvelle fois incliné à Rennes, lors de la 26ème journée de Ligue 1 (0-2). Un match épuisant physiquement pour les joueurs, qui ont été chaleureusement remerciés par Jean-Louis Gasset après la rencontre.

Gennaro Gattuso parti, c'est Jean-Louis Gasset qui a pris les rênes de l'OM pour la fin de la saison. Le début s'est très bien passé, avec cinq victoires consécutives et une belle remontée au classement. La trêve internationale va faire du bien à des Marseillais qui semblent épuisés et qui bénéficieront de quatre jours de repos, pour ceux qui ne sont pas appelés en sélection.

L'OM perd face à Rennes

Lors de cette 26ème journée de Ligue 1, l'OM se déplaçait à Rennes. Après la première défaite de l'ère Gasset sur la pelouse de Villarreal ce jeudi (1-3), l'OM a encore perdu au Roazhon Park (0-2), permettant aux Rennais de revenir à égalité de points (39 points chacun). Les joueurs de l'OM semblent à bout physiquement et la trêve internationale va leur faire du bien.

Il a quitté l’OM pour l’équipe de France ! https://t.co/qY1knNdNBn pic.twitter.com/aEQqmB77Pc — le10sport (@le10sport) March 17, 2024

«Merci infiniment aux quinze joueurs valides qui ont tout donné durant cette séquence»