Mercato : Annonce troublante pour son avenir à l’OM !

Dans le dur ces dernières années, Leonardo Balerdi s’est imposé comme un titulaire indiscutable sous le maillot de l’Olympique de Marseille, enchaînant les performances satisfaisantes. Ce qui pourrait amener le club phocéen à s’en séparer cet été afin de renflouer les caisses, une option que n’écarte pas le défenseur argentin.

Leonardo Balerdi est passé par toutes les émotions à l’OM. Sous le feu des critiques et pointé du doigt par les supporters, le défenseur argentin de 25 ans a su conserver du crédit auprès des différents entraîneurs passés sur le banc phocéen, parvenant à se distinguer. « Aujourd'hui, je pense que je suis dans ma meilleure période ici , reconnaissait Balerdi au début du mois au micro de Free Ligue 1 . Là aujourd’hui ça va mais si aux deux prochains matchs je ne fais pas ce qu’il faut, je retombe. Mais c’est ce qui me plaît aussi, c’est ce qui fait que je suis toujours à 100%. Donc forcément les moments difficiles se ressentent plus qu’ailleurs, mais les beaux moments se fêtent deux fois plus . »

« Pour le moment, je profite »

Les performances de Leonardo Balerdi ont relancé les spéculations sur son avenir, avec un départ évoqué pour l’été prochain, permettant à l’OM d’en profiter pour renflouer les caisses. Interrogé par des enfants du programme Peuple Bleu&Blanc à l’occasion d’une conférence de presse spéciale, l’Argentin a été invité à se prononcer sur son avenir. « C'est une bonne question. Je ne pense pas à ça. Pour le moment, je profite », a-t-il réagi.

« Ça dépend des opportunités, des offres, de beaucoup de choses »