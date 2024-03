L’OM trouve son nouveau coach, il annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après le départ de Gennaro Gattuso, l'OM a décidé de miser sur Jean-Louis Gasset à la surprise générale. Un choix qui a longtemps fait parler, mais Emerse Faé ne s'étonne pas du tout que Pablo Longoria ait choisi l'ancien coach de l'ASSE et promet qu'il va réussir.

Quelques mois après son arrivée, Gennaro Gattuso a été démis de ses fonctions en février et a rapidement été remplacé par Jean-Louis Gasset, dont le choix a grandement fait parler. Cependant, l'ancien adjoint de Laurent Blanc au PSG a rapidement fait taire les critiques ce qui n'étonne pas du tout Emerse Faé qui a succédé à Jean-Louis Gasset sur le banc de la Côte d'Ivoire.

OM : Un gros renfort s’éloigne pour Gasset https://t.co/qwAIsmujHL pic.twitter.com/bdK4kKRwN4 — le10sport (@le10sport) March 19, 2024

«L’OM est entre de bonnes mains»

« Surpris ? Pas du tout ! Il ne faut pas s’arrêter à sa dernière expérience, Jean-Louis est un excellent coach avec une grande carrière. Bordeaux, PSG, Saint-Étienne, l’équipe de France, c’est grand. Il a beaucoup d’expérience et maîtrise la Ligue 1. Il est du Sud, donc il sait comment gérer le contexte. Je suis persuadé que l’OM est entre de bonnes mains, et il l’a très vite montré avec les résultats. Il ne faut pas se fier à son âge, mais se concentrer sur ce qu’il apporte », lance le sélectionneur de la Côte d'Ivoire dans les colonnes de So Foot, avant d'en rajouter une couche.

«Jean-Louis est comme un père pour moi»