L’OM sacrifie des recrues, il dénonce une grosse erreur

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’OM n’est pas épargné par les blessures, un point souligné par Jean-Louis Gasset dimanche après la défaite sur la pelouse de Rennes. Interrogé par La Provence, Alain Roche souligne toutefois la responsabilité du club phocéen sur ses problèmes d’effectif, avec la décision de se passer de certaines recrues en Coupe d’Europe.

Après des débuts idylliques à la tête de l’OM, Jean-Louis Gasset a connu le goût de la défaite par deux fois, sur la pelouse de Villarreal (3-1) puis du Stade Rennais (2-0). La trêve internationale tombe à pic pour le club phocéen, espérant voir certains de ses éléments blessés revenir, alors que l’OM doit se passer des services de Samuel Gigot, Leonardo Balerdi, Simon Ngapandouetnbu, Jean Onana, Valentin Rongier et Amir Murillo. « Il faut avoir une effectif plus conséquent, donc j’espère qu’on va récupérer quelques joueurs », lançait Jean-Louis Gasset au micro de Prime Video . Aux yeux d’Alain Roche, l’OM a toutefois sa part de responsabilité.



« Au milieu, l’entraîneur ne peut pas faire tourner »

Pour cette seconde partie de saison, l’OM a en effet décidé de se passer des services de deux recrues pour la Ligue Europa, Jean Onana et Ulisses Garcia. Ce que peine encore à comprendre le consultant de Canal +. « Il y a beaucoup de milieux de terrain, mais deux ne peuvent pas jouer la coupe d’Europe (Onana et Gueye), et pendant ce temps vous avez choisi d’y mettre Valentin Rongier qu’on ne reverra sans doute pas cette saison. Dans ce secteur, l’entraîneur ne peut pas faire tourner et est obligé de tirer sur la corde d’un garçon comme Vérétout », estime Alain Roche, interrogé par La Provence.

« Vous vous privez d’Ulisses Garcia, en Ligue Europa, alors qu’Amir Murillo est forfait depuis des mois »