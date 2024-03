Mercato : Deschamps a sauvé un joueur de l’OM ?

Thomas Bourseau

L’hiver a été chaud pour Jonathan Clauss à Marseille. Et pour cause, les dirigeants de l’OM et le président Pablo Longoria ont remis en cause son professionnalisme au point où un transfert de dernière minute a été d’actualité, en vain. Clauss a révélé n’avoir jamais caressé le désir d’aller voir ailleurs et a avoué avoir disposé d’un soutien important en la personne de Didier Deschamps.

Jonathan Clauss a été la cible de bien des critiques à la toute fin du mercato hivernal. En raison d’un manque d’engagement et d’implication à l’OM, mais aussi au sujet d’une supposée auto-gestion de sa part en marge de l’Euro avec l’équipe de France, Clauss a été recadré publiquement par le président Pablo Longoria et le directeur sportif Mehdi Benatia.

«Je n’ai pas cherché à me justifier sur quoi que ce soit»

Son attitude et son professionnalisme ont été remis en question. Et bien qu’il ait été annoncé sur le départ en fin de mercato cet hiver, Jonathan Clauss a fait savoir à Téléfoot ce dimanche qu’il n’a pas une fois pris en considération un éventuel départ de l’OM. Invité à s’exprimer sur la période compliquée qu’il a traversé à Marseille, le latéral droit du club phocéen a vidé son sac à TF1 . « Je l’ai traversé en étant le plus calme possible. Je n’ai pas cherché à me justifier sur quoi que ce soit parce que j’estimais que ce qui était le plus important, c’était le terrain. Mes coéquipiers attendaient aussi que je réponde sur le terrain et pas en dehors. C’est juste ça que je voulais faire. Ça touche forcément, mais ça n’enlève en rien le chemin que je m’étais tracé dans ma tête ».

«Quelque chose de très positif lorsque le sélectionneur vous appelle pour vous glisser quelques mots de réconfort»