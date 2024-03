OM : Jean-Louis Gasset va jeter l’éponge ?

La rédaction

Jean-Louis Gasset n'est pas parti pour étirer son bail à l'issue de cette saison. Le coach marseillais, peu importe le résultat de son équipe, aurait pris la décision de quitter l'OM. Mais pour Alain Roche, les prochaines semaines seront déterminantes dans ce dossier. Sa prolongation dépendra de plusieurs facteurs selon son ami bordelais.

Jean-Louis Gasset s'est engagé sur du court termine. L'entraîneur de l'OM a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison. Et puis basta ? Pour Alain Roche, il n'est pas impossible de voir Gasset rester à Marseille à l'issue de cette saison.

Gasset prêt à prolonger ?

« Je l’ai vu pendant un an à Bordeaux, et il est capable de faire une saison complète. Ce n’est peut-être pas la pression marseillaise, mais on y a vécu des moments extrêmement difficiles, entre les soucis sportifs et financiers. En plus il n’est pas avare de tout ce qui est data. Il est très à cheval là-dessus, malgré tout ce que tout le monde dit. Il est à la page. Après est-ce qu’il en aura envie... Et puis, est-ce que le club voudra le conserver, ce qui est la première condition. Je pense que la fin de saison va déterminer la proposition » a confié Alain Roche.

« Si galère il y a, il va la sentir tout de suite arriver »