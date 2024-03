OM : Le fiasco de Gasset est expliqué !

Benjamin Labrousse

Avant de succéder à Gennaro Gattuso sur le banc de l’OM le 20 février dernier, Jean-Louis Gasset a raté sa CAN à la tête de la Côte d’Ivoire. Le technicien français a perdu deux des trois matchs de poules, avant de démissionner. Leader des Éléphants, Max-Alain Gradel est revenu sur cet échec de l’actuel coach marseillais.

Après un mois de mandat, Jean-Louis Gasset a réussi des grands débuts à l’OM. Après avoir repris une formation marseillaise malade, l’ancien adjoint de Laurent Blanc a remis le club phocéen dans le droit chemin. Pourtant, en décidant de faire appel à l’entraîneur de 70 ans en février dernier, la direction de l’OM a misé gros.

Jean-Louis Gasset a connu une CAN très compliquée

Si ses talents d’entraîneur ont toujours été reconnus, Jean-Louis Gasset restait sur un échec cuisant avec la Côte d’Ivoire lors de la dernière CAN. Attendus au tournant à domicile, les Éléphants ont déçu en phase de poules, avec deux défaites de rang face au Nigeria (0-1) et face à la Guinée-Équatoriale (4-0). Un revers de taille pour l’actuel entraîneur de l’OM qui avait tout simplement de décider de démissionner de son poste en plein cœur de la compétition. Un choix qui aura été payant puisque son successeur, Emerse Faé, finira par remporter la victoire finale…

«Que ce soit sa première CAN l’a peut-être desservi»