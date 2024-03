«3000 % », il dévoile une condition surprenante à l’OM

Benjamin Labrousse

Après deux saisons passées sous les couleurs de l’OM, Mattéo Guendouzi a décidé de quitter Marseille afin de rejoindre la Lazio Rome. Désormais épanoui chez les Biancocelesti, le milieu de terrain de 24 ans n’en oublie pas le club phocéen pour autant. Ce lundi, Guendouzi s’est livré sur l’importance de tout donner lorsqu’un joueur évolue au sein du club olympien.

Ce n’est pas un secret, l’OM est l’un des clubs français les plus suivis. Le club est littéralement associé à la ville de Marseille, tandis que le public du Vélodrome s’avère être l’un des plus bouillants de France, mais également l’un des plus exigeants. A ce propos, Mattéo Guendouzi s’est livré sur la « religion » OM au sein de la cité phocéenne.

« Tu peux perdre, mais à condition que tu te donnes à 3 000 % »

« C’est une religion pour toutes les personnes qui aiment l’OM » , a expliqué Mattéo Guendouzi, désormais à la Lazio Rome, auprès du Parisien . « La plupart des gens n’ont pas forcément beaucoup d’argent, mais ils consacrent un budget conséquent pour se déplacer, avoir leur abonnement au stade. Comme joueur de l’OM, tu as des devoirs. Tu peux perdre, mais à condition que tu te donnes à 3 000 %, que tu respectes le maillot, le club et ses supporters. Pour moi, c’est la chose essentielle » .

« Ça a été un coup de massue, une faute professionnelle »

L’ancien milieu de terrain de l’OM de 2021 à 2023 a également fait part de quelques regrets quant à son passage à Marseille : « S’imposer dans un club comme l’OM, avec la pression qu’il y a, pouvoir y faire deux belles saisons, ça vous marque au fer rouge. Mais ne pas avoir gagné de trophée avec l’OM est un grand regret. Notamment la Coupe de France en 2023. Quand tu élimines Rennes puis le PSG pour perdre ensuite chez toi contre Annecy… Ça a été un coup de massue, une faute professionnelle ».