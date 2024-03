OM : le vestiaire annonce du très lourd avec Gasset !

Benjamin Labrousse

Arrivé fin février sur le banc de l’OM, Jean-Louis Gasset a instauré une nouvelle dynamique à Marseille. Actuel 7ème de Ligue 1, le club phocéen possède un calendrier chargé sur cette fin de saison. Cependant, cela n’empêche pas Jonathan Clauss de voir grand pour les siens, affirmant au passage qu’un top 4 est tout à fait réalisable.

La fin de saison de l’OM risque d’être animée. Dimanche prochain, les hommes de Jean-Louis Gasset recevront le PSG, leader de Ligue 1 dans une rencontre cruciale pour Marseille dans sa quête des places européennes. 7ème au classement, les Phocéens sont également engagés en quart de finale de la Ligue Europa où se profile un duel au sommet face à Benfica (11 et 18 avril). Outre ces rencontres, l’OM va également se déplacer à Lille (5 avril), recevoir Nice (24 avril) puis Lens (28 avril), avant de se déplacer à Reims (4 mai).

«On a un coach qui nous fait énormément de bien aussi»

Malgré cet enchaînement de match particulièrement relevé, Jonathan Clauss croît en l’OM : « On a un effectif avec énormément de qualités. On a un coach qui nous fait énormément de bien aussi » , a expliqué le latéral droit à Téléfoot .

«On va pousser le truc à fond pour faire une énorme fin de saison»