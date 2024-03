Une star de l’équipe de France attend l’OM !

Thomas Bourseau

L’OM réalise un joli parcours en Ligue Europa et a hérité du Benfica Lisbonne pour les quarts de finale de cette édition. Place à Liverpool en cas de qualification en demi-finale ? C’est le souhait affiché par Ibrahima Konaté à France Info pendant le rassemblement de l’équipe de France.

Engagé en Ligue Europa, Liverpool se mesurera en avril prochain à l’Atalanta en quarts de finale de la C3. Dans le même temps, l’OM devra disposer du Benfica Lisbonne si l’objectif des hommes de Jean-Louis Gasset est d’atteindre le dernier carré de la compétition.

«J’ai envie de jouer contre l'OM !»

À disposition de Didier Deschamps pour cette trêve internationale de mars, Ibrahima Konaté, qui évolue à Liverpool, rêve de tirer l’OM en demi-finale de Ligue Europa. « J'ai envie de jouer contre l'OM ! On a déjà joué contre un club français, Toulouse. Et j'avais été agréablement surpris, mes coéquipiers pensaient même que j'avais joué là-bas ».

«C'était une ambiance magnifique et j'ai envie de le revivre»