Vente OM : Grande nouvelle pour l’Arabie Saoudite avec Zidane

Annoncé comme la priorité absolue de l’Arabie Saoudite en cas d’accord pour le rachat de l’OM dans les mois à venir, Zinedine Zidane rêve également de prendre les rênes de l’équipe de France. Mais le président de la FFF, Philippe Diallo, lui ferme pour l’instant la porte en confortant Didier Deschamps. Ce qui pourrait donc faire les affaires de l’OM…

Depuis maintenant plusieurs mois, il est question d’une vente de l’OM puisque Frank McCourt, propriétaire du club depuis octobre 2016, serait en négociations avancées avec des investisseurs en provenance d’Arabie Saoudite. Ce feuilleton fait couler beaucoup d’encre, d’autant qu’une nomination de Zinedine Zidane au poste d’entraîneur serait déjà dans les tuyaux si les Saoudiens parviennent à racheter l’OM.

Zidane chaud pour l’OM et l’équipe de France ?

Thomas Gravesen, ancien coéquipier de Zidane au sein du Real Madrid, a récemment confié à Discovery + que l’OM faisait d’ailleurs partie des options privilégiées par l’ancien numéro 10 de l’équipe de France pour son avenir : « J'ai parlé à Zidane à Madrid il y a deux ans, et il m'a dit qu'il n'y avait que deux postes et demi qu'il voulait prendre. C'est Marseille, Madrid et l'équipe de France. Nous étions à Madrid il y a deux ans et il me l'a dit. Je lui ai aussi demandé s'il était prêt à reprendre un poste d'entraîneur. Et là, il m'a dit qu'il n'y avait que ces trois-là », indiquait Gravesen. Et l’OM semble avoir de bonnes raisons d’espérer Zidane…

La FFF lui ferme la porte