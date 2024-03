Vente OM : Une terrible nouvelle est annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Implanté à Marseille, Rodolphe Saadé présente le profil parfait pour succéder, un jour, à Frank McCourt. Fortuné, il a déjà mis un pied au sein du club marseillais en bouclant un contrat de sponsoring avec son groupe CMA-CGM. Mais selon plusieurs sources, l'hommes d'affaires franco-libanais n'a pour l'instant aucune ambition au sein de l'OM.

Rodolphe Saadé pourrait faire affaire avec l'Arabie Saoudite. C'est ce que plusieurs journalistes, dont Thibaud Vézirian, annoncent sur les réseaux sociaux. Les deux parties pourraient intégrer un consortium international, qui pourrait prendre la place de Frank McCourt. Mais d'autres comme Romain Canuti ne croient pas à ce scénario. Selon le journaliste du Phocéen , Saadé, patron du groupe CMA-CGM, serait très loin d'une arrivée à l'OM.

Le fantasme Saadé à l'OM

« Il y a ce fantasme du rachat de l’OM par Rodolphe Saadé, alors je dis fantasme, ça ne veut pas dire que ça n’arrivera jamais. Mais en l’état, on en est très très loin. Je rappelle juste cette anecdote. Il y a un journaliste qui officie sur le groupe BFM-RMC que va racheter CGA CGM, il s’appelle Daniel Riolo. Il parlait beaucoup de l’intérêt à venir de CGA CGM et de Rodolphe Saadé pour l’OM, et puis un jour, il a reçu un coup de fil émanant de quelqu'un de très haut placé à la CGA CGM et on lui a dit : « Maintenant, tu vas t’arrêter, parce que c’est faux » a-t-il déclaré lors du Talk Show.

« Il n’y a pas d’hypothèse avancée sur le rachat de l’OM »