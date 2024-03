Vente OM : Un milliardaire à Marseille ? Le verdict est annoncé

La rédaction

Patron du groupe CMA-CGM, sponsor principal de l'OM depuis le début de la saison, Rodolphe Saadé a été annoncé comme l'un des possibles successeurs de Frank McCourt à la tête du club marseillais. Mais selon plusieurs journalistes, l'homme d'affaires franco-libanais serait encore très loin d'une prise de contrôle à l'OM.

Rodolphe Saadé continue d'étendre son empire. Récemment, le patron du groupe CMA-CGM a trouvé un accord avec Patrick Drahi pour le rachat de près de 80% d'Altice Média, groupe dont font partie BFM et RMC . Implanté à Marseille, l'homme d'affaires franco-libanais avait aussi mis un pied à l'OM en bouclant un contrat de sponsoring. Avant plus ? Certains sur les réseaux sociaux évoquent un possible rôle de Saadé dans les années à venir. Certains le voient même comme le successeur de Frank McCourt.

« En l’état, on en est très très loin »

Mais sur le plateau du Phocéen , Romain Canuti a coupé court à cette rumeur. « Il y a ce fantasme du rachat de l’OM par Rodolphe Saadé, alors je dis fantasme, ça ne veut pas dire que ça n’arrivera jamais. Mais en l’état, on en est très très loin. Je rappelle juste cette anecdote. Il y a un journaliste qui officie sur le groupe BFM-RMC que va racheter CGA CGM, il s’appelle Daniel Riolo. Il parlait beaucoup de l’intérêt à venir de CGA CGM et de Rodolphe Saadé pour l’OM, et puis un jour, il a reçu un coup de fil émanant de quelqu'un de très haut placé à la CGA CGM et on lui a dit : « Maintenant, tu vas t’arrêter, parce que c’est faux » a déclaré le journaliste.

Un autre journaliste confirme