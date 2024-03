Vente OM : La mèche est vendue

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un feuilleton qui dure, dure... Depuis plus de quatre ans, le doux bruit d'une vente de l'OM à des investisseurs saoudiens se fait entendre, sans que rien ne bouge à la tête du club marseillais. Pourtant, le journaliste Thibaud Vézirian confirme que ce dossier reste d'actualité, et son dénouement ne fait plus le moindre doute.

A en croire Thibaud Vézirian, Frank McCourt est sur un siège éjectable. Le propriétaire de l'OM serait sur le point de céder les clubs à de nouveaux investisseurs. L'information a, une nouvelle fois, été confirmée par le journaliste.

Vézirian explique le retard pris

« Oui, l’OM a toutes les chances de changer de propriétaire. Mais il y a les aléas des affaires et même si moi j’informe, il y a des choses que je ne maitrise pas. Il faut faire attention et prendre du recul » a-t-il déclaré sur Twitch . Mais Vézirian ne peut dévoiler de date pour l'officialisation.

« Ce club fonce vers une officialisation de cession »