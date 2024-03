Vente OM : La date enfin connue ? Une révélation tombe

Benjamin Labrousse

Depuis plusieurs années, la possible vente de l’OM à des investisseurs étrangers est un sujet qui revient régulièrement sur la table. Si en novembre dernier, la reprise du club phocéen avait notamment été prédite par David Berger pour janvier, Thibaud Vézirian a dernièrement expliqué pourquoi ce processus de vente a été retardé.

L’OM sera-t-il bientôt vendu ? Propriétaire du club marseillais depuis 2016, Frank McCourt serait intéressé par une cession. C’est en tout cas ce qui a été affirmé par plusieurs personnalités, et ce depuis plusieurs années. En novembre 2023, David Berger, journaliste pour le groupe Canal + , prédisait même la fameuse vente de l’OM pour le mois de janvier !

« C’est l’Arabie Saoudite qui serait intéressée pour racheter le club »

« Un petit mot sur Marseille, on en parle peu mais en coulisse ça s’active pour la vente du club » , déclarait ainsi le journaliste. « On en parle très, très peu et pourtant, elle se rapproche cette vente. C’est l’Arabie Saoudite qui serait intéressée pour racheter le club. On parle de 400M€ et de 200M€ d’enveloppe pour recruter. Et ce serait peut-être pour janvier » .

« Mais oui ce club fonce vers une officialisation de cession »