OM : Un gros renfort s’éloigne pour Gasset

Opéré du genou le 13 novembre dernier, le retour de Valentin Rongier était initialement espéré pour le mois de février. Mais le capitaine de l’OM souffre du tendon rotulien, ce qui a repoussé son retour à la compétition. Et les dernières nouvelles en ce sens ne sont pas très bonnes concernant le milieu de terrain de 29 ans.

Après avoir enchaîné cinq victoires consécutives depuis son arrivée à l’OM, Jean-Louis Gasset a terminé par deux défaites avant la trêve internationale. Battus à Villarreal en huitièmes de finale retour de Ligue Europa (3-1), les Olympiens se sont inclinés à Rennes dimanche (2-0), laissant ainsi échapper une belle opportunité de se rapprocher des places qualificatives pour la Ligue des champions.

« J’espère qu’on va récupérer des joueurs après la trêve »

« J’espère qu’on va récupérer des joueurs après la trêve pour pouvoir tenir ce rythme infernal de jouer le jeudi des matches des Coupe d’Europe et le dimanche des matches de Championnat. Il faut avoir un effectif plus conséquent, donc j’espère qu’on va récupérer quelques joueurs », a confié Jean-Louis Gasset après la défaite à Rennes. L’entraîneur de l’OM aimerait probablement récupérer Valentin Rongier, opéré du genou gauche le 13 novembre dernier et dont le retour se fait toujours attendre.

Retour encore repoussé pour Rongier ?