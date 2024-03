«Injuste et tordu» : L’OM se lâche sur un joueur, ça ne passe pas

Jean de Teyssière

L'OM aura vécu une drôle de saison. En septembre, Marcelino démissionne de son poste d'entraîneur après la réunion houleuse entre les dirigeants marseillais et les supporters du club. Le directeur sportif, Javier Ribalta, démissionne également et est remplacé par Medhi Benatia. L'ancien joueur de la Juventus a connu des débuts remarqués, notamment après sa sortie sur Jonathan Clauss, que ne comprend pas Bixente Lizarazu.

En une saison, l'OM aura connu quatre entraîneurs, deux directeurs sportifs et sera entré dans deux crises. Juste avant le renvoi de Gennaro Gattuso, l'attitude de l'OM envers l'un de ses joueurs avait choqué le monde du football.

Quand Benatia dézingue Clauss

Au micro de Canal + , Medhi Benatia avait dézingué son propre joueur, Jonathan Clauss : « Je suis arrivé au mois de novembre. On m'a mis en garde sur deux, trois joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là. Je sais qu'il avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach, pour lui expliquer ce qu'on attendait de lui dans l'attitude en tant que leader, international français. On pensait que le message était passé, malheureusement ce n'était pas le cas. »

OM : Un deal inespéré à 25M€ prend forme ? https://t.co/qg1UNBupCV pic.twitter.com/HxM8RN9WG3 — le10sport (@le10sport) March 24, 2024

«J'ai trouvé ça injuste et tordu»