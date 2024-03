OM : Un deal inespéré à 25M€ prend forme ?

Axel Cornic

Recruté pour 32M€ en janvier 2023, Vitinha n’aura pas fait long feu à l’Olympique de Marseille, qu’il a quitté un an après pour être prêté au Genoa. Et après des débuts assez discrets il semble enfin avoir trouvé sa place dans le dispositif d’Alberto Gilardino, ce qui pourrait être une excellente nouvelle pour l’OM.

Plus gros transfert de l’histoire de l’OM, Vitinha avait un énorme poids sur les épaules et il ne semble pas vraiment avoir su le gérer. Son bilan en un an passé à Marseille est en famélique et l’attaquant a été poussé vers le Genoa en toute fin du dernier mercato hivernal, avec un prêt qui se terminera à la fin de la saison.

OM : Catastrophe pour Gasset, trois joueurs débarquent à Marseille ! https://t.co/iUlUCWmMAi pic.twitter.com/XwQegSRPFK — le10sport (@le10sport) March 24, 2024

A Gênes on aime déjà Vitinha

Ce prêt pourrait toutefois se transformer en départ définitif ! Car il existe une option d’achat à 25M€ pour le Genoa, qui ne semble toutefois pas vraiment en mesure de la lever. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre La Gazzetta dello Sport , expliquant que ce montant était beaucoup trop élevé pour l’actuel 12e de Serie A. De son côté, TMW nous apprend ce dimanche que Vitinha aurait déjà convaincu pas mal de personnes au sein du club, notamment avec ses dernières sorties.

« J’aimerais rester, mais... »