Ejecté par l'OM, il révèle un secret sur son transfert

Axel Cornic

Prêté au Genoa depuis le dernier mercato hivernal, Vitinha ne semble pas avoir nostalgie du sud de la France. L'attaquant a en effet multiplié les sorties ces derniers jours et il dit clairement qu'il aimerait définitivement quitter l’Olympique de Marseille, qui l’a payé pas moins de 32M€ en janvier 2023.

Plus gros transfert de l’histoire de l’OM, Vitinha n’aura duré qu’une toute petite année. L’ancien de Braga a en effet été prêté au Genoa ou il a marqué un but en six rencontres de Serie A. Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’Italie semble déjà l’avoir séduit !

« Quand j'ai réalisé que je devais essayer de quitter la France, la possibilité de venir au Genoa me semblait être la meilleure »

Lors d’un long entretien accordé à La Gazzetta dello Sport ce vendredi, Vitinha est revenu sur les circonstances autour de son départ de l’OM cet hiver. « Quand j'ai réalisé que je devais essayer de quitter la France, la possibilité de venir au Genoa me semblait être la meilleure » a expliqué l’attaquant portugais, qui ne semble pas du tout sentir le manque de Marseille.

« Je ne peux que remercier tous ceux qui m’ont accueilli au Genoa »