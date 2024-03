Mercato : Ce crack lâche une réponse au Real Madrid

Hugo Chirossel

Étincelant sous les couleurs du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz est annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens et notamment dans celui du Real Madrid. L’international allemand a pris la parole à propos de son avenir, indiquant notamment qu’il ne le liait pas à celui de son entraîneur, Xabi Alonso.

Premier de Bundesliga avec 10 points d’avance sur la Bayern Munich, le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso impressionne. À tel point que le technicien espagnol, sous contrat jusqu’en juin 2026, est annoncé dans le viseur du Bayern Munich, ainsi que dans celui de Liverpool. Un de ses joueurs attise lui aussi les convoitises : Florian Wirtz, auteur de 11 buts et 17 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.

Wirtz ne lie pas son avenir à celui de Xabi Alonso

Le Real Madrid ferait partie des clubs intéressés par l’international allemand (14 sélections), qui s’est exprimé sur son avenir auprès de Der Spiegel , faisant savoir qu’il n’était pas lié à celui de Xabi Alonso. « Je ne fais pas le lien entre mon parcours et le sien. Il est très important pour moi d'avoir une si bonne relation avec lui. Mais, bien sûr, nous décidons de notre avenir indépendamment l'un de l'autre. Je ne sais vraiment pas ce que fera l’entraîneur », a déclaré Florian Wirtz.

« J'ai encore beaucoup de projets avec Leverkusen »