PSG : Après Mbappé, un autre départ est annoncé !

En fin de saison, Kylian Mbappé va quitter le PSG afin de s’engager avec le Real Madrid. Mais ce ne sera pas le seul départ puisque d’autres joueurs sont en fin de contrat, à l’image de Layvin Kurzawa. Le latéral gauche va partir et selon son agent, des discussions sont engagés avec des clubs espagnols.

Comme l’été dernier, le PSG prépare une nouvelle fois un mercato très animé. Et pour cause, Kylian Mbappé va partir ce qui va certes laisser un vide très important sur le plan sportif, mais surtout assainir les finances du club dont la masse salariale va être largement revue à la baisse. D’autant plus que le capitaine des Bleus ne sera pas le seul à quitter le PSG a l’issue de la saison. Et pour cause, d’autres joueurs voient leur contrat arriver à échéance. C’est le cas de Keylor Navas, mais c’est également de Layvin Kurzawa. L’agent de ce dernier confirme d’ailleurs son depart.



L’agent de Kurzawa confirme son départ du PSG

« Des clubs espagnols sont intéressés, je suis toujours convaincu que Layvin est un joueur de top niveau. On est aussi intéressés par Gérone, avec une équipe expérimentée, une belle région et une équipe qui joue au football. Comme je l'ai dit, plusieurs clubs ont proposé des projets à Layvin, donc on va prendre le temps de faire un choix cohérent », a expliqué l’agent de l’ancien Monegasque auprès de Fabrizio Romano.

Négociations avancées pour une signature au Betis ?

Par conséquent, le départ de Layvin Kurzawa ne fait plus de doute, et si son agent se contente de parler de clubs espagnols, sans les citer, Saber Desfarges annonce des négociations avancées avec le Betis. Reste désormais à savoir si ces discussions aboutiront, mais quoi qu’il en soit, Layvin Kurzawa va bien quitter le PSG à l’issue de la saison.