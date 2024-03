Mercato - OM : Longoria avait trouvé le joueur idéal

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé sous la forme d’un prêt à l’OM, Matteo Guendouzi s’était finalement engagé définitivement à Marseille. Et pour cause, le milieu de terrain français a rapidement fait l’unanimité auprès des fans marseillais, au point qu’il considère qu’il était fait pour l’OM.

L’été dernier, Matteo Guendouzi a quitté l’OM pour rejoindre la Lazio Rome où il s’est rapidement imposé comme un taulier. De quoi laisser des regrets au Marseillais d’autant plus que le milieu de terrain ne cache pas son amour pour l’OM.



«J’ai senti une ferveur que je ne retrouverai jamais ailleurs»

« Je le répéterai toujours : avec Marseille, c’était un vrai coup de foudre, un vrai coup de cœur pour le club, la ville et ses supporters. Dès les premiers matchs, à domicile ou à l’extérieur, j’ai senti une ferveur que je ne retrouverai jamais ailleurs », rappelle-t-il dans une interview accordée au Parisien avant de poursuivre.

«Tout le monde a dit que j’étais fait pour le club»