PSG : Le Real Madrid vend la mèche pour ce transfert à 90M€ ?

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l’une des priorités du PSG pour le mercato estival se nomme Leny Yoro. Toutefois, le défenseur du LOSC intéresse également le Real Madrid. Évalué à 90M€ par les Dogues cet hiver, le joueur de 18 ans aurait d’ailleurs pris de l’ampleur ces derniers temps du côté de la Casa Blanca. Explication.

Ce n’est pas un secret, le PSG cherche désormais à recruter des jeunes joueurs prometteurs. Ainsi, c’est assez logiquement que le club de la capitale s’est penché sur le profil de Leny Yoro, auteur à seulement 18 ans, d’une très bonne saison à Lille. Problème pour Paris, le LOSC a exigé 90M€ pour son défenseur cet hiver comme nous vous l’avions révélé en exclusivité, tempérant rapidement les ardeurs du PSG pour le crack français.

Le PSG va retenter sa chance pour ce crack

Néanmoins, le PSG compte bien revenir à la charge. Le 28 janvier dernier, le10sport.com vous révélait que les dirigeants parisiens tenteraient à nouveau leur chance pour Leny Yoro cet été. Un dossier qui s’annonce bouillant du côté des Rouge et Bleu , au vu notamment des clubs concurrents. Si plusieurs cadors de Premier League sont à l’affût, c’est également le cas du Real Madrid.

La côte de Leny Yoro grimpe au Real Madrid