Ça recommence, des phénomènes vont signer au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, le PSG va encore une fois animer le mercato après le départ Kylian Mbappé pour rejoindre le Real Madrid. Dans cette optique, plusieurs pistes sont déjà étudiées, et Luis Campos va notamment activer ses réseaux au Portugal et au Brésil. De quoi entretenir un lien fort entre le PSG et ces deux pays.

Le prochain mercato estival s'annonce très chaud au PSG. Le départ de Kylian Mbappé va pousser le club de la capitale à se renforcer massivement afin de compenser cette perte sur la plan sportif, et surtout, sans son attaquant vedette, le club parisien sera libéré sur le plan économique et pourra donc investir plus facilement. Déjà actif, Luis Campos active ses réseaux et s'attaque donc à des marchés bien connus.

Le PSG veut le «nouveau Ibrahimovic», ce sera 100M€ ! https://t.co/XaVofnRg5I pic.twitter.com/nPida91paJ — le10sport (@le10sport) March 26, 2024

Grâce à Campos, le PSG est en place à au Portugal

En effet, le conseiller sportif du PSG semble avoir l'intention de recruter du côté du Portugal. De nombreux noms circulent, notamment au Benfica où Antonio Silva et João Neves semblent plaire au club parisien. Mais ce n'est pas tout puisque du côté du Sporting CP, Gonçalo Inacio et Viktor Gyökeres intéressent également Luis Campos qui vise aussi Alan Varela du FC Porto.



Par conséquent, le PSG pourrait refaire le coup puisque depuis quelques années, le Portugal est devenu le terrain de chasse du club parisien. L'été dernier, Luis Campos n'a ainsi pas hésité à recruter Gonçalo Ramos (Benfica) et Manuel Ugarte (Sporting CP) pour un total de 140M€. La saison précédente, c'est Vitinha qui avait débarqué pour 40M€ en provenance du FC Porto tandis que Nuno Mendes voyait son option d'achat être levée pour un montant similaire. En janvier 2017, c'est Gonçalo Guedes qui arrivait au PSG en provenance de Benfica pour 30M€. Autrement dit, Luis Campos pourrait bien poursuivre sur sa lancée en misant sur un marché qu'il connait à la perfection.

La filière brésilienne confirmée ?

Mais ce n'est pas le seul marché que semble avoir l'intention de relancer Luis Campos puisque la presse brésilienne assure que le PSG s'intéresse au très jeune Gabriel Mec qui évolue au Grêmio Porto Alegre. Là aussi, ce serait une tradition parisienne puisque dans son histoire, le club de la capitale a souvent misé sur des jeunes talents brésiliens. Le plus mémorable est évidemment Ronaldinho qui a débarqué directement du Brésil, ou encore Rai, recruté en provenance de Sao Paulo, avant de devenir une légende du club. Néanmoins, tous les joueurs arrivés du Brésil n'ont pas connu une telle réussite à l'image d'Everton Santos (Corinthians) et Souza (Sao Paulo), deux des plus grands flops de l'histoire du PSG. Christian et Ceara (Internacional) ou encore Reinaldo (Flamengo), font également partie des joueurs arrivés directement du Brésil. Sous QSI, cette tradition s'est quelque peu estompée, puisque Lucas Moura (Sao Paulo) était alors l'unique joueur recruté au sein du championnat brésilien. C'était en janvier 2013. Il aura fallu onze ans au PSG pour relancer cette filière avec les signatures de Gabriel Moscardo (Corinthians) et Lucas Beraldo (Sao Paulo) cet hiver. Et depuis quelques temps, plusieurs rumeurs évoquent un intérêt du PSG pour certains cracks brésilien. En plus de Gabriel Mec, la piste menant à Willian Estevao (Palmeiras) est régulièrement évoquée. Luis Campos semble donc décidé à réactiver la filière brésilienne du PSG.