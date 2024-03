Mercato - PSG : La presse italienne annonce un transfert surprise !

Axel Cornic

Avec le mercato estival qui approche à grands pas, les spéculations fusent dans tous les sens et c’est notamment le cas pour le Paris Saint-Germain. Déjà un acteur habituel de ces périodes de transferts, le club parisien est encore plus la cible des différentes rumeurs avec le possible départ de Kylian Mbappé qui pourrait lancer une nouvelle révolution.

L’été dernier, Luis Campos a décidé de modifier en profondeur l’effectif du PSG, avec plusieurs gros coups par ligne. Il ne devrait vraisemblablement pas changer son fusil d’épaule, puisqu’il devra faire quelque chose pour oublier l’éventuel départ de Kylian Mbappé.

Départ de Mbappé : Coup de théâtre à 130M€, le PSG va exulter ! https://t.co/PQHMeNNOnG pic.twitter.com/ZJADgVguT2 — le10sport (@le10sport) March 26, 2024

Le PSG prépare son mercato

Sur le10sport.com nous vous avons déjà livré une première piste chaude pour l’été parisien, avec Bernardo Silva. Très apprécié au sein du PSG, le Portugais aimerait quitter Manchester City à la fin de la saison et un retour en France ne lui déplairait pas, après son expérience à l’AS Monaco. La clé pourrait être sa clause de départ, fixée à 58M€.

Pourquoi pas Zaniolo ?