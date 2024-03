Mercato - PSG : Messi, Ronaldo... Mbappé va refaire l'histoire ?

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé se dirige vers le Real Madrid, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Conscient de la situation, le FC Barcelone voudrait se jeter sur Erling Haaland, qui évolue actuellement à Manchester City. Après Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, on pourrait donc assister à un duel au sommet entre Kylian Mbappé et le Norvégien en Espagne.

Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG après sept années de règne à Paris. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la star de 25 ans va s'engager librement et gratuitement en faveur du Real Madrid à la fin de son contrat le 30 juin.

Mbappé au Real et Haaland au Barça ?

Alors que Kylian Mbappé va signer cet été, le Real Madrid ne compterait pas recruter Erling Haaland au même moment. D'après Mundo Deportivo , la Maison-Blanche préférerait attendre l'été 2025 pour lever la clause libératoire à moins de 200M€ du buteur de Manchester City, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2027. Ce qui pourrait profiter au FC Barcelone. En effet, le club blaugrana rêverait de recruter Erling Haaland dans un an. En ce sens, le Barça prévoirait de formuler une offre. Mais quelle est la position du crack de 23 ans ?

Un remake de l'ère Ronaldo-Messi ?