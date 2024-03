Mercato : Le PSG tente un gros transfert pour oublier Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, le PSG va devoir préparer la succession de Kylian Mbappé qui va rejoindre le Real Madrid à l'issue de la saison puisque son contrat arrive à échéance. Dans cette optique, plusieurs pistes sont étudiées, et la dernière en date mène à Viktor Gyökeres, qui flambe cette saison avec le Sporting CP.

Le PSG va devoir s'activer prochainement pour préparer le prochain mercato estival. Et pour cause, Kylian Mbappé va quitter le club parisien afin de s'engager avec le Real Madrid. Et dans cette optique, plusieurs pistes circulent, et une nouvelle vient de s'ajouter à liste.

PSG : Un casse-tête annoncé pour Luis Enrique ? https://t.co/su4tggrR9Z pic.twitter.com/PqRok1jl0d — le10sport (@le10sport) March 26, 2024

Le PSG également dans le coup pour Viktor Gyökeres

En effet, selon les informations d' A Bola , le PSG fait également partie des clubs intéressés par Viktor Gyökeres. Recruté l'été dernier par le Sporting CP en provenance de Coventry pour 21M€, l'attaquant suédois a inscrit 36 buts en 39 apparitions cette saison avec le club lisboète. Sans oublier ses 14 passes décisives. Des statistiques impressionnantes qui ne passent pas inaperçues sur le marché puisque plusieurs clubs de Premier League son intéressés. Et le PSG vient donc les concurrencer.

«Je suis ici à l’heure actuelle, et focalisé à 100% sur ce club»