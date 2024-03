Mercato : Il refuse une fortune après l’OM !

Hugo Chirossel

Après une seule et unique saison réussie sous les couleurs de l’OM, Alexis Sanchez a quitté le club l’été dernier pour retourner à l’Inter Milan, qu’il avait justement quitté pour rejoindre Marseille. Un choix clairement sportif, car l’international chilien a repoussé les avances de l’Arabie Saoudite pour revenir chez les Nerazzurri.

Alexis Sanchez va retrouver un stade qu’il connaît bien. Alors que l’équipe de France affronte le Chili ce mardi en match amical, l’attaquant âgé de 34 ans va faire son retour au Stade Vélodrome, quelques mois après son départ de l’OM. Un feuilleton qui avait animé la majeure partie du mercato estival et qui s’était conclu par un retour à l’Inter Milan.

Mercato : Un joueur de l’OM balance sur sa signature https://t.co/5rC8u2GUZJ pic.twitter.com/RoR0k15iRD — le10sport (@le10sport) March 26, 2024

« J’ai toujours voulu rester à Marseille »

Au-delà de ses 18 buts 44 matchs, Alexis Sanchez a laissé un très bon souvenir à l’OM et tout porte à croire qu’il sera accueilli chaleureusement ce mardi soir. Comme l’avait expliqué l’international chilien sur les réseaux sociaux au moment de son départ, il a « toujours voulu rester à Marseille », mais les dirigeants marseillais avaient « fait d’autres choix ». Ils se sont attachés les services de Pierre-Emerick Aubameyang, qui correspondait plus au profil voulu par Marcelino. Comme les supporters marseillais, Alexis Sanchez garde en tout cas un bon souvenir de son passage à l’OM : « J’ai passé d’excellents moments et j’en garde de très bons souvenirs. Un grand merci à Marseille . »

Sanchez a recalé l’Arabie Saoudite après l’OM