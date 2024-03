OM : Une star fait son grand retour !

Thomas Bourseau

C’était l’un des gros feuilletons de l’été dernier du côté de l’OM. Pour autant, Alexis Sanchez n’est pas resté à l’Olympique malgré sa volonté de parapher un nouveau contrat. Mais ce lundi, le Chilien a retrouvé le centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus en marge du choc entre l’équipe de France et le Chili à l’Orange Vélodrome mardi soir.

Alexis Sanchez n’a certes passé qu’une saison à l’OM, mais il n’en fallait pas plus pour qu’ El Nino Maravilla soit adopté par les supporters du club phocéen et les dirigeants marseillais. Et pourtant, Sanchez n’a pas été prolongé au terme de l’exercice précédent et s’en est allé libre pour l’Inter, club dont il venait à l’été 2022.

Alexis Sanchez ne voulait pas quitter l’OM

Au moment d’annoncer son départ en août 2023, Alexis Sanchez publiait un long message sur son compte Instagram via lequel il affirmait avoir voulu poursuivre son aventure à l’Olympique de Marseille, mais que les positions des deux parties étaient trop éloignées pour que ce désir prenne vie. « Pour ma part j'ai toujours voulu rester à Marseille. C'est ce que j'ai toujours souhaite mais cela ne dépendait pas que de moi il faut toujours être deux pour se mettre d'accord. Cette fois la direction technique avait fait d'autres choix mais je les respecte. J'ai passé d'excellent moments et j'en garde de très bons souvenirs. Un grand Merci à Marseille ».

Il est comme chez lui à La Commanderie Alexis Sanchez alias El Niño Maravilla. 🎥 IG : Laroja 🇨🇱 #FRACHI | #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/ev1jevL6J3 — Embou (@Embou13) March 25, 2024

Alexis Sanchez est de retour à la Commanderie !