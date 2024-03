OM : Catastrophe pour Gasset, trois joueurs débarquent à Marseille !

Arnaud De Kanel

La trêve internationale devait permettre à l'OM de recharger les batteries afin de revenir mieux armé à l'approche du sprint final. Mais finalement, elle se transforme en une véritable hécatombe. En un peu plus de 24 heures, les Olympiens déplorent quatre blessés. Ismaïla Sarr, Pape Gueye et Ulisses Garcia ont d'ailleurs quitté leur sélection pour revenir à Marseille afin de passer des examens complémentaires.

Cette saison, l'OM est comme maudit. Les Olympiens redressent la barre depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset même s'ils ont perdu leurs deux derniers matchs, certainement à cause de la fatigue car ils ont enchainé les rencontres. Le coach de l'OM attendait donc avec impatience cette trêve internationale afin de compter sur un groupe en pleine forme à la reprise. Mais finalement, cette coupure fait plus de mal que prévu.

Gueye et Sarr rentrent à Marseille

Vendredi soir, La Provence révélait la blessure de Bamo Meïté à l'entrainement. Touché à la cheville et au genou, l'Ivoirien sera indisponible jusqu'à la fin de la saison. Samedi, l'inquiétude grandissait pour Ismaïla Sarr. Touché, l'ailier va rentrer à Marseille tout comme son coéquipier Pape Gueye, également blessé. « Sarr s'est blessé durant la 2e mi-temps. C'est une blessure musculaire au niveau de la cuisse gauche. Le lendemain, on a fait une échographie qui a noté une lésion musculaire au niveau de son ischio-jambier gauche. Il est sous traitement, on est en train de le prendre en charge. Le 19 (mardi), Pape Gueye est sorti de l'entraînement avec une légère douleur au niveau de son mollet gauche. Nous ne l'avons pas mis à la séance d'entraînement le 20 et le 21. On l'a reposé. Hier, on lui a fait faire une échographie qui a noté une discrète, une toute petite lésion. Nous avons décidé en accord avec leur club de les laisser rentrer dans leurs équipes respectives pour continuer leurs soins », a indiqué le docteur du Sénégal Abdourakhmane Fedior. Mais ils ne sont pas les seuls marseillais concernés.

Garcia aussi