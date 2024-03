OM : Enfin une bonne nouvelle pour Gasset ?

Hugo Chirossel

Si l’OM comptait sur la trêve internationale pour recharger les batteries, cela ne se passe pas vraiment comme prévu. Les Olympiens ont perdu Bamo Meïté jusqu’à la fin de la saison, et pourraient également devoir se passer d’Ismaïla Sarr, sorti sur blessure avec le Sénégal. Aliou Cissé a en revanche donné des nouvelles plutôt rassurantes de son joueur.

Déjà privé de Valentin Rongier depuis le mois de novembre, l’infirmerie de l'OM continue de se remplir. Jean-Louis Gasset devra désormais se passer de Bamo Meïté, victime d’une double entorse de la cheville dans un duel avec Luis Henrique à l’entraînement.

Meïté et Sarr blessés

L’OM a indiqué par le biais d’un communiqué que le défenseur de 22 ans souffre d’une « double entorse de la cheville gauche ainsi qu’une entorse bénigne du genou gauche ». En plus de Bamo Meïté, Ismaïla Sarr s’est lui aussi blessé lors de la rencontre entre le Sénégal et le Gabon.

« Il n’y a pas de gros problèmes » pour Sarr