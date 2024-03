OM : Dossier sensible à Marseille, Gasset n’a plus le choix

Arnaud De Kanel

En toute fin de mercato, l'OM, mécontent du comportement de son joueur, a tenté d'exfiltrer Jonathan Clauss. Pour mettre la pression au latéral droit tricolore, les dirigeants avaient un temps menacé de l'envoyer en tribunes s'il ne refusait une porte de sortie qui s'ouvrait à lui. Mais avec la blessure de Bamo Meïté, Jean-Louis Gasset n'aura pas d'autres choix que de le faire jouer.

En marge de la rencontre face à Brest, qui aura été fatale à Gennaro Gattuso, Medhi Benatia avait pris la parole concernant l'affaire Jonathan Clauss. « Je suis arrivé au mois de novembre, on m'a mis en garde sur deux-trois joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là. Je sais qu'il avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach pour lui expliquer ce qu'on attendait un petit peu de lui, dans l'attitude, en tant que leader, international français. On pensait que le message était passé, malheureusement, ça ne l'était pas », avait confié l'ancien international marocain dans un entretien accordé au Canal Football Club . « Mais il n'y a pas eu d'offre. Il joue, il n'y a pas de souci, on verra en fin de saison ce qu'il se passera », avait tout de même noté Benatia, un temps décidé à laisser son joueur en tribunes. Or, il ne pourra pas obliger Jean-Louis Gasset à punir son joueur car le coach de l'OM n'a tout simplement plus aucune solution de rechange.

Murillo encore absent

Comme évoqué par la Fédération panaméenne, Amir Murillo a été opéré et il est peu probable de le revoir porter le maillot de l'OM cette saison. L'ancien joueur d'Anderlecht ne pourra donc pas remplacer Jonathan Clauss en cas de pépin, Bamo Meïté non plus.

Fin de saison pour Meïté