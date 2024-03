Un joueur de l'OM prend cher et annonce du changement

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé à Marseille à l’été 2022, Jonathan Clauss est passé par toutes les émotions dans la cité phocéenne. L’international français sort d’un mercato hivernal mouvementé, au cours duquel il fut poussé vers la sortie par ses dirigeants. Alors que cela ne l’a pas empêché de retrouvé la sélection, le joueur reconnaît que l’OM l’a changé.

Jonathan Clauss sort de plusieurs mois délicats, ouvertement critiqué par ses dirigeants à l’issue d’un mercato hivernal au cours duquel il fut poussé vers la sortie. Au sein de l’OM, on rapprocherait à l’international français un manque d’investissement et un comportement inapproprié. Pas de quoi l’empêcher d’enchaîner les matches sous Gennaro Gattuso puis Jean-Louis Gasset, bien que les différents événements survenus dans la cité phocéenne l’ont changé.



Dans le cadre d’un entretien accordé à l’émission Téléfoot diffusé ce dimanche, Jonathan Clauss s’est prononcé sur son évolution, lui qui avait découvert l’équipe de France en 2022, lorsqu’il évoluait encore au RC Lens. « Bien sûr (qu’il n’est plus le même joueur). Après, il y a des circonstances qui font que. Comme je l’ai dit, l’Olympique de Marseille reste un grand d’Europe, et dans un grand d’Europe vous n’avez pas le droit à l’erreur », reconnaît Jonathan Clauss.

