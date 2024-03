Mercato : Un départ XXL se prépare à l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Poussé vers la sortie lors du dernier mercato hivernal, Jonathan Clauss pourrait animer l'actualité marseillaise dans les prochaines semaines. Lié à l'OM jusqu'en 2025, l'arrière gauche pourrait être placé sur la liste des transferts à la fin de la saison afin d'éviter un départ libre l'année prochaine. Reste à savoir si le joueur ira dans la direction de son club.

Jonathan Clauss n'imaginait pas quitter l'OM cet hiver. Pourtant, le club marseillais a voulu précipiter son départ. La faute à un manque d'investissement évident durant les entrainements et les matchs. Mis en cause par Mehdi Benatia notamment, Clauss est finalement resté à l'OM pour son plus grand bonheur.

« Je m’investis à 300% pour ce club »

« Quitter l’OM cet hiver ? Non, jamais, ça ne m’a même pas traversé l’esprit. Je suis épanoui à l’OM, je donne tout pour ce club, je m’investis à 300% pour ce club. Et bien sûr, il y a des choses que je fais bien et d’autres moins bien. Ce n’est pas une question de volonté, mais plutôt de forme ou d’état psychologique. Il y a des choses sur lesquelles tous les jours je travaille » a confié l'arrière droit à Téléfoot.

Clauss placé sur la liste des transferts ?