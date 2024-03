Mercato : Un compatriote de Messi à l’OM ? Il annonce une fake-news

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM n'aurait pas attendu le début de l'été pour attaquer son mercato estival. A en croire la presse argentine, le club marseillais se serait attaqué à Agustin Giay, jeune espoir de San Lorenzo. Des premiers contacts aurait été initiés à l'initiative de Pablo Longoria. Mais immédiatement, d'autres sources ont démenti cette information.

Le premier dossier de l'été aurait fuité. Il y a quelques jours, le journaliste italien Nicolo Schira révélait un intérêt de l'OM pour Agustin Giay, jeune arrière droit de 20 ans. « Il est neutre dans tous les domaines. Ce n’est pas un latéral porté vers l’avant. Il peut parfois bien centrer. Défensivement, ce n’est pas un mur impassable. Toutefois, il n’oublie pas de prendre les joueurs au marquage » a décrit le journaliste Pierre Gerbeaud.

L'OM serait passé à l'action

Ce lundi, la presse argentine va plus loin en révélant des contacts entre l'OM et San Lorenzo. Giay disposerait d'une clause libératoire estimée à 18,45M€. Une somme importante pour Gerbeaud. « Si l’OM met plus de 3 ou 4 millions sur un profil de ce genre, cela me semblerait surpayé » a-t-il confié à Football Club Marseille.

Une information démentie