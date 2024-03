OM : Gasset attend du renfort, c’est une catastrophe !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Jean-Louis Gasset espérait récupérer des joueurs en pleine forme après la trêve internationale. C'est raté. Plusieurs joueurs ont précipité leur retour à Marseille pour se soigner. C'est le cas d'Ismaïla Sarr, mais aussi d'Ulisses Garcia et de Pape Gueye. Ces joueurs devraient rater le choc face au PSG dimanche prochain.

L'OM a fini les derniers matches sur les rotules. Cette période de trêve internationale tombait donc à pic pour Jean-Louis Gasset, qui espérait retrouver cette semaine un groupe requinqué.

Gasset espérait récupérer une équipe en forme

« J’espère qu’on va récupérer des joueurs après la trêve pour pouvoir tenir ce rythme infernal de jouer le jeudi des matches des Coupe d’Europe et le dimanche des matches de Championnat » avait confié l'entraîneur de l'OM. Mais cette trêve a eu l'effet contraire.

Les blessés s'accumulent