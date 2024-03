Mercato : Le Real Madrid s’enflamme pour son prochain crack !

Hugo Chirossel

Âgé de seulement 17 ans, Endrick s'apprête à quitter le Brésil et Palmeiras pour prendre la direction du Real Madrid à partir de l’été prochain. Chez la Casa Blanca, il pourra compter sur le soutien et les conseils de son compatriote Vinicius Junior, lui qui est impressionné par son futur coéquipier à Madrid.

Après Vinicius Junior et Rodrygo, un nouveau brésilien va venir compléter l’attaque du Real Madrid la saison prochaine. Si son transfert est déjà bouclé depuis un petit moment, c’est à partir de l’été prochain qu’Endrick va réellement entamer son aventure madrilène. Avant cela, l’attaquant âgé de 17 ans continue d’impressionner et de confirmer pourquoi la Casa Blanca a décidé de s’attacher ses services, lui qui a inscrit son premier but avec le Brésil samedi dernier face à l’Angleterre (0-1).

Pour le «nouveau Ronaldinho», le PSG va imiter le Real Madrid https://t.co/nmyBQ05Tu2 pic.twitter.com/Qi8kcM7U0T — le10sport (@le10sport) March 26, 2024

« Il fait tellement de choses à seulement 17 ans »

« Je suis très heureux de voir Endrick marquer son premier but en sélection et je l’ai vu de près. Je l’ai rencontré quand il avait 15 ans et il avait les mêmes rêves qu’aujourd’hui, d’être très heureux, de faire de grandes choses dans le football, et il évolue chaque jours, il mûrit, il fait tellement de choses à seulement 17 ans », a confié Vinicius Junior à propos d’Endrick en conférence de presse. Ce dernier pourra compter sur son compatriote pour s’acclimater à sa nouvelle vie au Real Madrid.

« Je serai là pour l’aider dans tous les domaines »