Il quitte l’OM et annonce une grosse erreur

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant l’été 2022, Jorge Sampaoli décidait de ne pas poursuivre l’aventure sur le banc de l’OM, visiblement frustré du manque d’ambition du projet marseillais, incapable de rivaliser avec le PSG. Cependant, quelques mois plus tard, le technicien argentin ne cache pas qu’il regrette sa décision.

A la fin de la saison 2021-2022, Jorge Sampaoli a décidé de quitter l'OM alors qu'il venait de se qualifier pour la Ligue des champions. La raison ? Un manque d'ambition selon le technicien argentin qui voulait rivaliser avec le PSG. Cependant, quasiment 2 ans après son départ, Jorge Sampaoli reconnait son erreur.

Mercato - OM : Riolo charge une nouvelle recrue ! https://t.co/nZBmiGmLgE pic.twitter.com/gHp5EY8v5w — le10sport (@le10sport) March 26, 2024

Sampaoli regrette son départ

« Non, c’était une décision… Une fois que c’était pris, c’était pris. Après, les projets que j’ai pris derrière, là on peut dire que c’était une erreur de ne pas rester à Marseille. (…) Si je pouvais revenir en arrière, je ferais autrement », assure l’Argentin au micro de RMC Sport , avant de remercier Pablo Longoria.

«Je tiens à remercier Longoria»