Mercato - PSG : Le prochain entraîneur ouvre la porte ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste

Annoncé comme étant l’une des pistes à l’étude ces dernières années pour le poste d’entraîneur du PSG, Thiago Motta rêverait de faire son grand retour au sein du club de la capitale, lui qui obtient de très bons résultats sur le banc de Bologne. Et au moment d’évoquer son avenir lundi soir, Motta est d’ailleurs reste très évasif…

Après les limogeages de Mauricio Pochettino (2022) et Christophe Galtier (2023), le PSG a multiplié les pistes au poste d’entraîneur ces deux dernières années. Plusieurs noms ont été évoqués avec insistance à chaque fois, comme Zinedine Zidane et Thiago Motta. Le premier ne semble vraiment pas enclin à débarquer au PSG, mais selon les dernières révélations de la presse italienne, Motta rêverait quant à lui du poste.

Motta très énigmatique sur son avenir

Interrogé lundi soir au micro de TMW , l’ancien milieu de terrain du PSG n’a fermé aucune possibilité au moment d’évoquer son avenir : « Je me sens très bien aujourd'hui et je ne pense pas vraiment à mon avenir, car nous vivons un moment tellement beau que je veux en profiter. Quand l'avenir arrivera, je penserai à ce sujet », indique Thiago Motta, qui arrive en fin de contrat avec Bologne à l'issue de la saison.

