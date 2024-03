Le PSG a provoqué un départ à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vice-champion de France derrière le PSG lors de la saison 2021/2022, Jorge Sampaoli était très attendu à Marseille. Sa deuxième saison à l'OM devait être celle de la confirmation. Mais du jour au lendemain, le technicien argentin a claqué la porte. Ce lundi soir, il a accepté de revenir sur son départ et sur les raisons de ce choix.

A l'instar de Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli n'a laissé personne indifférent à l'OM. Son caractère entier et son dévouement pour le club marseillais l'ont propulsé dans le cœur des supporters. Même si tout n'a pas été parfait sur le plan du jeu, l'Argentin est parvenu à qualifier l'OM pour la Ligue des champions en terminant juste derrière le PSG. Une certaine euphorie s'était installée au Vélodrome lors de la dernière journée du championnat.

Le PSG supérieur, Sampaoli s'avoue vaincu

Mais durant l'intersaison, une nouvelle allait plonger l'OM dans un profond désarroi. En raison de désaccord avec Pablo Longoria, Jorge Sampaoli décidait de claquer la porte. Pourquoi ? L'Argentin a admis que son objectif était de concurrencer le PSG. « Après avoir été vice-champion de Ligue 1 et qualifié en Ligue des champions, j'avais d'autres aspirations. J'ai senti que le club n'avait pas forcément les moyens pour lutter contre le PSG. Je pensais que, pour vraiment progresser, le club avait besoin d'un autre type de joueurs. Et le club n'était pas en condition pour me les apporter » a confié Sampaoli lors de Rothen S'enflamme.

Sampaoli souhaitait garnir le palmarès de l'OM