Mbappé - PSG : France 98 relance complètement son transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé a d’ores et déjà acté son départ libre du PSG pour l’été prochain, et semble promis à une signature avec le Real Madrid. Mais Robert Pirès n’exclut pas un total revirement de situation dans ce dossier, et le champion du Monde 98 verrait bien Mbappé prendre la direction de Liverpool contre toute attente.

Et si le feuilleton Kylian Mbappé réservait encore quelques surprises d’ici le prochain mercato estival ? Le numéro 7 du PSG a annoncé mi-février à ses dirigeants qu’il ne prolongerait pas son contrat et s’en irait donc libre à l’issue de la saison, et selon les dernières tendances, Mbappé aurait même déjà trouvé un accord salarial avec le Real Madrid. Les dés semblent donc jetés dans ce dossier, et pourtant, l’attaquant du PSG se voit conseiller une autre destination.

« J’ai refusé le Real »

Robert Pirès, qui était courtisé par le Real Madrid à l’été 2000 au moment de quitter l’OM, fait le parrallèle avec le cas Mbappé qui avait lui aussi recalé le club merengue en 2022 pour prolonger in-extremis avec le PSG : « Désolé Kylian, tu n’as pas été le premier à dire non au Real Madrid (rires) », indique le champion du Monde 1998 au micro du Média Carré, avant d’évoquer le futur de Mbappé : « Je ne sais pas quelle décision il prendra, mais moi j’ai refusé le Real parce que j’ai deux autres options. C’est sur que si je n’ai pas Arsenal et la Juve, au Real j’y vais en courant. Ça c’est sûr ».

« Je le verrais bien à Liverpool »